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Bengang Plates net kârının mali yılın ilk yarısında %764 artmasını bekliyor

Çarşamba, 30 Haziran 2021 14:06:36 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Liaoning eyaletinde yer alan Çinli çelik üreticisi Bengang Steel Plates Co., Ltd. (Bengang Plates), mali yılın ilk yarısında yıllık %764 artışla 2,2 milyar RMB (340 milyon $) net kâr elde etmeyi beklediğini açıkladı.

Şirketin, yıllık ham çelik üretim kapasitesinin 20 milyon mt olduğu belirtildi.

Bengang Plates, kullandığı teknolojiyi yenileyerek ve yüksek kapasite kullanım oranı sağlayarak, bu yılın ilk altı ayında çelik sektöründeki iyileşmeler sonucunda ortaya çıkan fırsatları değerlendirdiğini ve net kârında hızlı artış elde ettiğini ifade etti.


Etiketler: Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  ham çelik  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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