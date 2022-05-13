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Bekaert’in satışları birinci çeyrekte %23,2 yükseldi

Cuma, 13 Mayıs 2022 14:13:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünyanın en büyük çelik kord ve tel üreticilerinden olan Belçika merkezli Bekaert bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin konsolide satışları yıllık %23,2 artışla 1,38 milyar € oldu. Satışlardaki artışta filmaşin fiyatlarındaki değişikliklerin olumlu etkisi rol oynadı.

Şirketin açıklamasına göre Çin’den gelen talep ihracat kısıtlamaları, Kış Olimpiyatları ile Çin Yeni Yıl tatili sırasında yerel faaliyetlerin düşük olması ve Mart ayından bu yana uygulanan sıkı karantina önlemleri nedeniyle önemli ölçüde düştü. Çin’deki pazar ortamı pandemiye, önlemlere ve tedarik zincirinin durumuna tabi olduğundan belirsizliğini koruyor. Hammadde fiyatları yüksek seyretmeye devam etti, ulaştırma ve enerji maliyetleri arttı.


Etiketler: Belçika Avrupa Birliği mali sonuçlar 

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