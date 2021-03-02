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BCCL fiyat indirimine rağmen koklaşabilir taş kömürü stoklarını eritemedi

Salı, 02 Mart 2021 12:09:00 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın tek koklaşabilir taş kömürü üreticisi Bharat Coking Coal Limited (BCCL), geçen ay fiyatlarını önemli oranda düşürmüş olmasına rağmen maden ocağındaki stoklarının önemli bir kısmını eritemedi.

Hindistan devletine bağlı Coal India Limited (CIL) şirketinin tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu BCCL, geçen ayın başında 2,5 milyon mt seviyesinde yer alan koklaşabilir taş kömürü stoklarını yalnızca 1,6 milyon mt seviyesine indirebildi. Şirket, geçen ayın başında W-IV kalite koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını %23 düşürerek 2.675 INR/mt (36,64$/mt) seviyesine indirmişti.

Piyasa kaynakları, ithalatın artış işaretleri göstermesine rağmen, yerel koklaşabilir taş kömürü talebinin iyileşmediğini söyledi.

Zayıf talep ve düşük yerel koklaşabilir taş kömürü alımları kömür alımlarının yavaşlamasının bir yansıması oldu. Şubat ayında CIL’ın toplam kömür alımı yıllık %54,9 düşüşle 51,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: madencilik  hammaddeler  Hint Yarımadası  koklaşabilir taş kömürü  Hindistan  |  benzer haberler »


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