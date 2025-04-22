Bansal Wire Industries paslanmaz çelik tel üretim kapasitesini artırdı

Hint paslanmaz çelik ve galvanizli demir tel üreticisi Bansal Wire Industries Limited (BWIL), yaklaşık 65 milyon $ yatırımla paslanmaz çelik tesisinde gerçekleştirdiği kapasite artırım projesini tamamladığını ve kapasitesini yıllık 220.000 mt’dan yıllık 360.000 mt seviyesine çıkardığını duyurdu.

Böylelikle şirketin, Hindistan’daki en büyük paslanmaz çelik tel üreticisi haline geleceği ifade edildi.

Bununla birlikte BWIL’in, 9 milyon $ yatırım daha yaparak kapasitesini yıllık 420.000 mt seviyesine çıkarmaya yönelik ikinci proje üzerinde çalıştığı da bildirildi.

Öte yandan yüksek performanslı tel ürünlerinde inovasyonun artırılması amacıyla yakın zaman içerisinde tesiste Ar-Ge merkezinin kurulacağı dile getirildi. Ar-Ge merkezi sayesinde indüksiyon ve yağ temperleme gibi süreçlerin kullanılabileceği, düşük gevşeme özellikli ön gerilmeli beton (LRPC) teli ve pirinç kaplamalı güçlendirilmiş tel gibi vasıflı ürünlerin üretilebileceği vurgulandı. Söz konusu teller, hem iç hem de dış piyasalarda otomotiv, inşaat, altyapı ve mühendislik gibi pek çok sektörde kullanılıyor.