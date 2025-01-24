Baku Steel Company American Petroleum Institute sertifikası aldı

Azerbaycan merkezli çelik üreticisi Baku Steel Company CJSC (BSC), American Petroleum Institute (API) tarafından gerçekleştirilen denetimi başarıyla geçtiğini açıkladı. Şirket, denetim sonucunda petrol ve doğal gaz sektöründe ürün imalatının kalite yönetim sistemi gereksinimlerini belirleyen API Spec Q1 standardı için sertifikalandırma sürecini geçerek ürünlerinde API 5CT ve 5L işaretlerini kullanmaya hak kazandı.

5CT işareti petrol ve doğal gaz sektörlerinde kullanılan muhafaza borularının, 5L işareti ise farklı sektörlerde kullanılan genel amaçlı boruların yüksek kalite ve güvenlik standartlarına uyumlu olduğunu gösteriyor. Spec Q1 işareti de üretimde etkili yönetim sistemlerinin kullanıldığını kanıtlıyor.

BSC, 2024 yılında çelikten hidrojeni ayırmak ve kütük üretim prosesini geliştirmek için vakumlu gaz giderici sistemi kurulumu da dahil olmak üzere birçok yeni ekipman kullanmaya başladı ve var olan ekipmanları yeniledi. Bununla birlikte prosedürler, kılavuzlar ve şirket içi standartlar gözden geçirilip iyileştirilirken, yönetim kademesi ve kaliteden sorumlu uzmanların da içinde bulunduğu her seviyeden çalışan için iç ve dış eğitim programları düzenlendi.

Şirket, API sertifikalandırma sürecini başarıyla tamamlamasıyla muhafaza borusu ve genel amaçlı borular başta olmak üzere güvenli ve yüksek kaliteli dikişsiz boru üreticisi olarak Kafkasya bölgesindeki konumunu güçlendirdiğini ifade etti.