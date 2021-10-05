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Bahia eyaletindeki cevher şirketlerinin gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

Salı, 05 Ekim 2021 10:30:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Bahia eyaletinde faaliyet gösteren Brezilyalı cevher şirketleri Ocak-Eylül döneminde gelirlerinde artış kaydetti.

Bahia eyaletindeki cevher şirketlerinin yılın ilk dokuz ayında kaydettiği gelir, %1700 artışla 470 milyon BRL (87,6 milyon $) seviyesinde yer aldı. 2020 yılının tamamında ise, söz konusu şirketler 25 milyon BRL (4,6 milyon $) gelir elde etmişti.

Gelirlerdeki bu artış, Eurasian Resources Group’a (ERG) ait Bamin, Tombador Iron ve Brazil Iron dahil yeni cevher şirketlerinin bu yıl üretime başlamasından kaynaklandı.

Şirketlerin bireysel gelirleri açıklanmazken, artan gelire rağmen, lojistikteki sorunların hala önemini koruduğu ifade edildi.


Etiketler: madencilik  Güney Amerika  Brezilya  demir cevheri  hammaddeler  |  benzer haberler »


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