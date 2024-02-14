Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Ocak ayında %16,7 düştü

Çarşamba, 14 Şubat 2024 10:38:30 (GMT+3) | İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %16,7 ve yıllık %5,1 düşüşle 14,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %29,1 düşüşle 4,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %24,8 düşüşle 2,6 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %10,9 düşüşle 2,5 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11 düşüşle 5,06 milyon mt oldu.

Ocak ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %36,9’unu, Hindistan %15,6’sını, Güney Kore %12,9’unu ve Vietnam %8,5’ini oluşturdu.