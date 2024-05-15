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Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Nisan ayında aylık %2,8 düştü

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 11:28:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı bu yılın Nisan ayında aylık %2,8 ve yıllık %4,5 düşüşle 15,71 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %0,7 artışla 5,31 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %15 düşüşle 3,10 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %6,9 artışla 2,83 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,7 düşüşle 4,75 milyon mt oldu. 

Nisan ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %27,6’sını, Hindistan %21,3’ünü, Çin %19,5’ini ve Güney Kore %10,4’ünü oluşturdu. 

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Nisan döneminde 63,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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