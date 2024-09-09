 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avustralya’nın...

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Ağustos ayında aylık %14,5 yükseldi

Pazartesi, 09 Eylül 2024 12:21:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %14,5 ve yıllık %8,2 artışla 17,94 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %38,8 artışla 6,93 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %36,8 artışla 2,54 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %121,7 artışla 5,47 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %41,1 düşüşle 3 milyon mt oldu.

Ağustos ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %27,2’sini, Çin %20,5’ini, Hindistan %18’ini ve Güney Kore %9,2’sini oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 132,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ağustos döneminde %5 arttı

09 Eyl | Çelik Haberler

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları zayıf alımlar ve yüksek arz sebebiyle 10$/mt düştü

06 Eyl | Hurda ve Hammadde

BHP: Küresel çelik üretimi yılın kalanında hafifçe artacak

28 Ağu | Çelik Haberler

ABD, Rus kömür madencileri ve çelik üreticilerine yeni yaptırımlar getirdi

26 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 34. Hafta, 2024

23 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları halen aşağı yönlü

23 Ağu | Hurda ve Hammadde

Polonya merkezli JSW nükleer santral inşaatlarına malzeme tedarik edecek

23 Ağu | Çelik Haberler

Nippon Steel Avustralya’daki Blackwater kömür madeninin %20 hissesini satın alacak

22 Ağu | Çelik Haberler

ABD’li Arch Resources ve CONSOL Energy birleşerek küresel kömür talebini karşılayacak

22 Ağu | Çelik Haberler

BHP Mitsubishi Alliance tamamen yenilenebilir enerji ile faaliyet göstermeyi planlıyor

21 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis