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Avustralya metalürjik kömür fiyatlarının ortalama 200$/mt’da seyretmesini bekliyor

Çarşamba, 02 Ekim 2024 11:08:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan çeyreklik rapora göre Avustralya’nın metalürjik kömür ihracat gelirinin ihracat tonajı ve tahmini fiyatlardaki aşağı yönlü revize sebebiyle 2025-26 mali yılına kadar 2023-24 mali yılında kaydedilen 54 milyar Avustralya dolarına kıyasla 42 milyar Avustralya doları seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ağustos sonunda metalürjik kömür fiyatları, Temmuz başında kaydedilen 233$/mt’a kıyasla 195$/mt seviyesine düştü. Fiyatların 2026 yılına kadar ortalama 200$/mt civarında seyretmesi bekleniyor. Ayrıca Eylül çeyreğinde fiyatlarda ciddi dalgalanmalar olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Avustralya spot piyasasındaki likidite sıkıntısı sebebiyle arzın dalgalanacağı öngörülüyor. Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde etkili olan La Niña soğuk hava dalgasının madencilik faaliyetlerinde aksamalara yol açabileceği düşünülüyor. Öte yandan alıcılar, fiyatlar ve navlun yerel fiyatların altında olduğunda Avustralya’dan kömür satın alarak kârını azami seviyeye çıkarmaya çalıştığı için Çin ve Hindistan’dan talep gelmeye devam etmesi bekleniyor.

2026 yılına kadar Avustralya çıkışlı birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatının 2024 yılında kaydedilen tahmini 253$/mt’a kıyasla 205$/mt seviyesine düşeceği öngörülüyor.

Ayrıca Avustralya’nın metalürjik kömür ihracatının 2023-24 mali yılında kaydedilen tahmini 151 milyon mt’a kıyasla 2025-26 mali yılına kadar 175 milyon mt’a yükselmesi bekleniyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri Görüş 

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