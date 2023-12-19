﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Kasım ayında yıllık %5,8 arttı

Salı, 19 Aralık 2023 16:33:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı bu yılın Kasım ayında aylık %5,6 ve yıllık %5,8 artışla 17,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %17,6 artışla 5,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %5,1 düşüşle 3,2 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %3,6 düşüşle 3 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,1 artışla 5,7 milyon mt oldu.   

Kasım ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %43,1’ini, Güney Kore %17,3’ünü, Hindistan %15’ini ve Tayvan %10,7’sini oluşturdu.   

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Kasım döneminde 178,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hint CIL’nin koklaşabilir taş kömürü üretimi Nisan-Kasım döneminde %12 yükseldi

18 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel ve dış piyasalara verilen kok fiyatları kömür arzındaki sıkıntı nedeniyle yükseldi

15 Ara | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları düştü, talep canlanırsa daha fazla düşüşün önüne geçilebilir

15 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’in kok üretimi Ocak-Kasım döneminde %3,3 arttı

15 Ara | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 4-10 Aralık döneminde hafifçe yükseldi

14 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde %11,4 azaldı

13 Ara | Çelik Haberler

Endonezya, Japonya ve Moğolistan Ocak-Ekim döneminde Çin’e 193.200 mt kok ihraç etti

13 Ara | Çelik Haberler

Fitch Ratings 2023-2026 yılları için demir cevheri fiyat beklentilerini yükseltti

12 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel ve dış piyasalara verilen kok fiyatları yatay

08 Ara | Hurda ve Hammadde

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 27 Kasım-3 Aralık döneminde hafifçe gevşedi

07 Ara | Çelik Haberler