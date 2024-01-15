Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Aralık ayında %1,7 arttı

Pazartesi, 15 Ocak 2024 12:18:03 (GMT+3) | İstanbul

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre, Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %1,7 ve yıllık %2,8 artışla 17,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %4,1 düşüşle 5,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %26,3 düşüşle 2,9 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %27,1 artışla 3,1 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20,9 artışla 6,3 milyon mt oldu.

Kasım ayında Gladstone’dan Güney Kore’ye yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %28,7’sini, Japonya %27,5’ini, Hindistan %18,1’ini ve Çin %14,9’unu oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları 2023 yılında 196,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.