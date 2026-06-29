Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı 2026’nın Mayıs ayında %7,4 arttı

North Queensland Bulk Ports Corporation ve Gladstone Ports Corporation tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Mayıs ayında Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan Hay Point, Dalrymple Bay, Abbot Point ve Gladstone terminallerinden yapılan kömür ihracatı aylık %7,4 ve yıllık %11,7 artışla 17,28 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Dalrymple Bay’den yapılan kömür ihracatı yıllık %17,3 artışla 4,86 milyon mt seviyesinde yer alırken, Hay Point’ten yıllık %14,3 artışla 4,21 milyon mt ve Abbot Point’ten yıllık %0,3 düşerek 2,6 milyon mt kömür ihracatı gerçekleştirildi. Aynı ayda Gladstone’dan yapılan ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,6 artışla 5,59 milyon mt oldu.

Mayıs ayında Gladstone’dan Japonya’ya yapılan sevkiyatlar toplam ihracatın %27,4’ünü, Güney Kore %25,7’sini, Hindistan %18,6’sını ve Vietnam %8,9’unu oluşturdu.

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, söz konusu terminallerden yapılan toplam kömür sevkiyatları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 76,35 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Queensland'den kömür ihracatı - Mayıs 2025