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Avustralyalı Cyclone Metals Kanada’da doğrudan indirgenmiş pelet üretimine başladı

Perşembe, 05 Eylül 2024 12:19:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci Cyclone Metals, Kanada’da bulunan Iron Bear demir cevheri projesinde doğrudan indirgenmiş pelet üretimine başladığını açıkladı. Doğrudan indirgenmiş pelet, yeşil çelik üretimi için kritik önem taşıyor ve Orta Doğu, ABD ve Kanada’da birçok doğrudan indirgenmiş çelik tesisi inşa edildiğinden önümüzdeki birkaç yıl içinde doğrudan indirgenmiş pelete yönelik talebin artması bekleniyor.

Şirket, bir sonraki adımının doğrudan indirgenmiş çelik üreticileri için yüksek kaliteli doğrudan indirgenmiş pelet üretmek ve Iron Bear projesinin gelişimini finanse etmek için güçlü bir ortakla bir ortak girişim kurmak olduğunu belirtti.

Kısa vadede Cyclone, doğrudan indirgenmiş peletin kimyasını iyileştirmeye ve ticari kalite demir cevheri ve manyetit rezervlerinin potansiyelini değerlendirmeye odaklanıyor.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Madencilik Üretim 

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