Avustralyalı BHP koklaşabilir taş kömürü madenlerini satmaya devam ediyor

Çarşamba, 22 Şubat 2023 17:40:40 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, bir yıldan kısa bir süre önce Queensland eyaletindeki Poitrel ve South Walker Creek koklaşabilir taş kömürü madenlerini satmasının ardından başka bir madenini daha satışa çıkardı. Şirket, yenilenebilir enerji ve elektrikli araç üretiminde hammadde olarak kullanılan bakır ve nikel gibi geleceğin ürünlerine odaklanma niyetinin yanı sıra, kömür faaliyetlerini yüksek kaliteli madenlerinde sürdürmeyi hedefliyor. Sonuç olarak, şirket dün Blackwater ve Daunia koklaşabilir taş kömürü madenlerini de satmak istediğini açıkladı. 30 Haziran tarihinde sona eren 2021-2022 mali yılında söz konusu madenlerin üretimi 14,65 milyon mt olurken, şirket söz konusu dönemde toplam 58,28 milyon mt kömür üretti.

BHP Billiton’ın bu kararı almasında diğer etkenlerin yanı sıra Queensland’deki kömür madenlerinin ruhsat ücretlerinin artması da etkili oldu. Şirketin CEO’su Mike Henry, “Ruhsat ücretlerindeki plansız artışın yarattığı belirsizlik de aldığımız bu kararda rol oynadı,” şeklinde konuştu.

SteelOrbis’in 21 Haziran 2022’de bildirdiği üzere, Avustralya Hazine, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı Queensland eyaleti yetkililerinin kömür madeni ruhsat ödemelerini dünyadaki en yüksek seviyeye çıkarma kararı aldığını açıklamıştı. Bu kararla birlikte, 1 Temmuz tarihi itibarıyla Queensland’de yer alan madencilik şirketleri 175A$/mt’u aşan fiyatlar için %20, 225A$/mt’u aşan fiyatlar için %30 ve 300A$/mt’u aşan fiyatlar için ise %40 oranlarında imtiyaz hakkı ödemesi yapmaya başladı. Önceden ise 150A$/mt’u aşan fiyatlar için %15 oranında imtiyaz hakkı ödemesi yapılıyordu.