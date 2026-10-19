Avustralya, Çin'den ithal alüminyum-çinko kaplamalı çeliğe uygulanan vergileri inceleyecek

Avustralya Ticaret Önlemleri Komisyonu, Çin'den ithal alüminyum-çinko kaplamalı çelik ürünlerine uygulanan mevcut antidamping ve telafi edici vergilere yönelik Çinli üretici Shandong Shinmade Material Tech Co., Ltd.'yi kapsayan bir inceleme başlatıldığını açıkladı. Söz konusu önlemlerin 5 Ağustos 2028 tarihinde sona ermesi planlanıyor.

Shandong Shinmade'in 18 Eylül 2026 tarihinde yaptığı başvurunun ardından başlatılan inceleme, 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasındaki dönemi kapsıyor.

İnceleme kapsamında mevcut antidamping ve telafi edici vergi kararlarının değiştirilmeden yürürlükte kalıp kalmayacağı veya Shandong Shinmade'e özgü koşulları yansıtacak şekilde değiştirilip değiştirilmeyeceği belirlenecek.

Shandong Shinmade, ilk soruşturmaya katılmadığı için mevcut vergi oranlarının şirketin kendi yerel satış fiyatlarını ve üretim maliyetlerini yansıtmadığını savundu. Şirket ayrıca soruşturma kapsamındaki ürünleri Avustralya'ya ihraç etmediğini ve bu nedenle güncel ihracat fiyatlarını tahmin etmek için gerekli bilgilere sahip olmadığını belirtti.

Avustralya, Çin'den ithal alüminyum-çinko kaplamalı çelik ürünlerine halihazırda antidamping ve telafi edici vergi önlemleri uyguluyor. Yayımlanan efektif vergi oranları belirli ihracatçılar için %21,6-33 aralığında yer alırken diğer tedarikçiler taban fiyata dayalı antidamping önlemlerine ve %0,4-1,2 oranlarında telafi edici vergilere tabi bulunuyor.

İnceleme, genişliği en az 600 mm olan, alüminyum-çinko alaşımlarıyla kaplanmış, reçine kaplamalı olsun veya olmasın, demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünleri kapsıyor. Ürün kapsamına pasivasyon işleminden geçirilmiş, reçine kaplanmış, yağlanmış ve skin-pass işleminden geçirilmiş ürünler dahil farklı yüzey işlemlerine tabi tutulmuş alüminyum-çinko kaplı çelik ürünleri de giriyor.