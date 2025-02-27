 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avrupa...

Avrupa Komisyonu Temiz Sanayi Anlaşmasını açıkladı, çözümler EUROFER’i tatmin etmedi

Perşembe, 27 Şubat 2025 15:22:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Temiz Sanayi Anlaşması adı altındaki politika paketini açıkladı. Plan, enerji fiyatlarının düşürülmesi, kaliteli istihdam yaratılması ve şirketlerin büyümesi için doğru koşulların yaratılması dahil olmak üzere, karbondan arındırma çabalarını Avrupa sektörlerinin büyümesi kapsamında itici güç haline getirecek somut eylemlerin ana hatlarını çiziyor.

Anlaşma, temiz teknoloji sektörünün ve karbondan arındırma ile temiz enerjiye geçişin yanı sıra yüksek maliyetler, haksız rekabet ve karmaşık yasalarla mücadele etmek için acilen desteğe ihtiyaç duyan çelik gibi enerji yoğun sektörlere odaklanarak üretimin her aşamasını artırmaya yönelik önlemler sunuyor.

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi; temiz ürünlere yönelik talebin artırılması; AB yapımı temiz üretimi desteklemek üzere 100 milyar €’nun üzerinde finansman sağlanması; döngüsellik ve hammaddeye erişim; küresel düzeyde hareket edilmesi; kaliteli istihdam, Temiz Sanayi Anlaşmasının başlıca unsurları arasında yer alıyor. Komisyon, kritik hammaddelere erişimi güvence altına almak için AB Kritik Hammaddeler Merkezi kuracak ve 2030 itibarıyla kullanılan malzemelerin %24’ünün döngüsel hale getirilmesi amacıyla 2026 yılında Döngüsel Ekonomi Yasasını çıkaracak. 

Temiz Sanayi Anlaşması hakkında yorum yapan Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), anlaşmanın Avrupa çelik sektörünün stratejik rolünü ve karşılaştığı sıkıntıları göz önünde bulundursa da küresel çelik kapasite fazlası ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasındaki açıklar gibi konulara ilişkin somut çözümlerin ertelendiğini veya eksik kaldığını belirtti. EUROFER, bu sorunlara yapısal çözümler getirilmediği takdirde döngüsel ekonomiye yönelik girişimlerin yetersiz kalabileceğini ifade etti.


Etiketler: Avrupa Birliği Görüş Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

EUROFER: SKDM hem basitleştirilmeli hem de etkinliği artırılmalı

14 Şub | Çelik Haberler

EUROFER: İmalatın zarar görmemesi için yeşil geçişin hızlanması gerekiyor

27 Kas | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu çelik sektöründeki krizle mücadele etmek için çalışmalarını yoğunlaştıracak

24 Eki | Çelik Haberler

EUROFER: Avrupa çelik sektörünü kurtarmak için acilen harekete geçilmesi gerekiyor

16 Eki | Çelik Haberler

Mario Draghi: AB’nin rekabet edebilmesi için ortak karbonsuzlaştırma planı gerekiyor

11 Eyl | Çelik Haberler

Danieli: Nükleer enerji çelik üretiminde temiz kaynak olarak kullanılabilir

29 May | Çelik Haberler

EUROFER: SKDM hem basitleştirilmeli hem de etkinliği artırılmalı

14 Şub | Çelik Haberler

EUROFER: İmalatın zarar görmemesi için yeşil geçişin hızlanması gerekiyor

27 Kas | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu çelik sektöründeki krizle mücadele etmek için çalışmalarını yoğunlaştıracak

24 Eki | Çelik Haberler

EUROFER: Avrupa çelik sektörünü kurtarmak için acilen harekete geçilmesi gerekiyor

16 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis