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Avrupa Komisyonu ithalat kotalarına yönelik inceleme başlattı

Cuma, 09 Şubat 2024 15:59:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu 26 çelik ürün ithalatına uygulanan koruma önlemlerine yönelik inceleme başlattığını açıkladı. Koruma önlemlerinin süresi uzatılmazsa mevcut kota 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Önlemlerin işleyişine ilişkin bazı teknik düzenlemeler gerekebileceğinden sürenin uzatılmasına ilişkin kararın 30 Haziran tarihinden önce alınması gerekiyor.

İnceleme kararı Avrupa Birliği’ne üye 14 ülkenin koruma önlemlerinin iç piyasanın zarara uğramasını önlemek için gerekli olmaya devam ettiğini öne süren talebi üzerine alındı. Üye devletler küresel kapasite fazlasının çok yüksek seviyede yer aldığını, üçüncü ülkelerin ticaret önlemleri almaya devam ettiğini ve ABD’nin çeliğe yönelik 232. Madde önlemlerini kaldıracağına yönelik bir girişimi olmadığını, dolayısıyla arz fazlasının kendi pazarlarına kaymasına yönelik risklerin devam ettiğini belirtti.

İnceleme kararını desteklediğini belirten Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), “Çin'in çelik kapasitesinin son yirmi yılda benzeri görülmemiş bir şekilde artması küresel çelik pazarlarında büyük bir dengesizliğe yol açtı. Buna ek olarak özellikle Güneydoğu Asya (ASEAN ülkeleri, Hindistan), Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da olmak üzere bölgesel olarak çelik kapasite fazlasının ortaya çıkacağını gösteren yeni gelişmeler yaşanıyor. Geleneksel ihracatçı ülkelerin değişmesi, azalan ihracat fırsatları ve koruma önlemi uygulayan pazarların artması nedeniyle bu yeni kapasiteler alternatif ihracat pazarlarına kayıyor. Çelik ihracatının yöneldiği Avrupa Birliği ticaret sapmalarının başlıca hedefi haline geldi,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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