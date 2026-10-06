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Avro bölgesinde sanayi üretici fiyatları 2026'nın Ağustos ayında %1,9 yükseldi

Salı, 06 Ekim 2026 13:33:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre sanayi üretici fiyatları bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %1,9 artış kaydetti.

Sanayi üretici fiyatları Temmuz ayında avro bölgesinde %1,6, AB-27 ülkelerinde %1,4 yükselmişti. Ağustos ayında sanayi üretici fiyatları 2025 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %8,2, AB-27 ülkelerinde %8 arttı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,4, AB-27 ülkelerinde aylık %0,3 yükseldi. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,2 arttı. Ağustos ayında dayanıksız tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,1, AB-27 ülkelerinde %0,2 arttı. Ara malların fiyatları Temmuz ayına kıyasla avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,4 artış gösterdi. Aynı ayda enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %5,6, AB-27 ülkelerinde %5,5 yükseldi.

Ağustos ayında sanayi üretici fiyatları verilerin toplandığı tüm üye ülkelerde artarken, en yüksek aylık artışlar %3,3 ile Bulgaristan ve Estonya, %3,1 ile İtalya ve %3 ile Danimarka'da kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %2,6, AB-27 ülkelerinde %2,4 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %3,4, AB-27 ülkelerinde %3,2 arttı. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %6,8, AB-27 ülkelerinde %6,5 yükseldi. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,8, AB-27 ülkelerinde %0,7 düşerken, enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %21, AB-27 ülkelerinde %20,7 yükseldi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %17,1 ile İrlanda, %16,8 ile Bulgaristan ve %14,6 ile Litvanya'da kaydedilirken, düşüş görülen tek ülke %7,9 ile Lüksemburg oldu.

Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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