UMB Steel Otelu Rosu projesini yeni çelik halat üretim tesisiyle genişletiyor

Romanya merkezli UMB Steel, Otelu Rosu tesisinde uzun mamul üretimini yeniden başlatmaya yönelik devam eden projesine ek olarak inşaat sektöründe kullanılan yüksek mukavemetli çelik halatların üretimi için yeni bir tesis kurmayı planlıyor. Şirket, başta köprü ve otoyol projeleri olmak üzere büyük ölçekli inşaat projelerinde ihtiyaç duyulan çelik ürünlerin bir kısmını kendi bünyesinde tedarik etmeyi hedefliyor. Bu hamle, üretimin 2012 yılından bu yana durdurulduğu eski çelik tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesi sürecinde yeni bir adım olarak öne çıkıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre Otelu Rosu çelik tesisindeki binalardan birinde yenileme çalışmaları devam ederken, binanın betonarme yapılarda kullanılan öngerme çelik halatlarının üretileceği bir tesise dönüştürülmesi hedefleniyor. Söz konusu yatırımın UMB Group'un büyük ölçekli altyapı projelerinde ihtiyaç duyduğu malzemelerin bir kısmını karşılamasına katkı sağlaması bekleniyor. Üretim kompleksinin diğer bölümlerinde de inşaat çalışmaları sürerken yeni haddehanenin yapısal bileşenlerinin montajı ve gelecekteki faaliyetler için gerekli elektrik altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Öte yandan çelik halat üretim tesisinin kapasitesine veya faaliyete geçeceği tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

UMB Steel, söz konusu yatırımın yanı sıra uzun mamul üretimine yönelik projesinde de ilerleme kaydediyor. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, yıllık yaklaşık 700.000 mt üretim kapasitesine sahip yeni bir haddehanenin tedariki için Almanya merkezli tesis üreticisi SMS Group ile anlaşma imzalamıştı. Otelu Rosu sanayi kompleksinin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik kapsamlı proje kapsamında kurulacak tesiste inşaat demiri, diğer düz çubuklar, kangal ve filmaşin üretilmesi planlanıyor.