 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > UMB...

UMB Steel Otelu Rosu projesini yeni çelik halat üretim tesisiyle genişletiyor

Pazartesi, 12 Ekim 2026 17:35:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanya merkezli UMB Steel, Otelu Rosu tesisinde uzun mamul üretimini yeniden başlatmaya yönelik devam eden projesine ek olarak inşaat sektöründe kullanılan yüksek mukavemetli çelik halatların üretimi için yeni bir tesis kurmayı planlıyor. Şirket, başta köprü ve otoyol projeleri olmak üzere büyük ölçekli inşaat projelerinde ihtiyaç duyulan çelik ürünlerin bir kısmını kendi bünyesinde tedarik etmeyi hedefliyor. Bu hamle, üretimin 2012 yılından bu yana durdurulduğu eski çelik tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesi sürecinde yeni bir adım olarak öne çıkıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre Otelu Rosu çelik tesisindeki binalardan birinde yenileme çalışmaları devam ederken, binanın betonarme yapılarda kullanılan öngerme çelik halatlarının üretileceği bir tesise dönüştürülmesi hedefleniyor. Söz konusu yatırımın UMB Group'un büyük ölçekli altyapı projelerinde ihtiyaç duyduğu malzemelerin bir kısmını karşılamasına katkı sağlaması bekleniyor. Üretim kompleksinin diğer bölümlerinde de inşaat çalışmaları sürerken yeni haddehanenin yapısal bileşenlerinin montajı ve gelecekteki faaliyetler için gerekli elektrik altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Öte yandan çelik halat üretim tesisinin kapasitesine veya faaliyete geçeceği tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

UMB Steel, söz konusu yatırımın yanı sıra uzun mamul üretimine yönelik projesinde de ilerleme kaydediyor. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirket, yıllık yaklaşık 700.000 mt üretim kapasitesine sahip yeni bir haddehanenin tedariki için Almanya merkezli tesis üreticisi SMS Group ile anlaşma imzalamıştı. Otelu Rosu sanayi kompleksinin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik kapsamlı proje kapsamında kurulacak tesiste inşaat demiri, diğer düz çubuklar, kangal ve filmaşin üretilmesi planlanıyor.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
HilalHoloğlu
Hilal Holoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Çelik sektöründe dört yılı aşkın deneyimim ve Milano Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik geçmişimle SteelOrbis’te piyasa analisti olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına odaklanarak yassı ve uzun çelik ürünlerini takip ediyorum. Çalışmalarım kapsamında bu bölgelerdeki fiyat hareketleri, piyasa beklentileri ve arz-talep gelişmeleri üzerine analizler hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Romanya uzun mamul piyasasında alımların canlanmasıyla fiyatlar yükselmeye devam ediyor

08 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya'da uzun mamul fiyatları zayıf talebe rağmen sevkiyat maliyetlerinin baskısıyla hafifçe yükseldi

01 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya uzun mamul piyasası durgun kalırken, Beltrame ithal fiyatlardaki yükselişi avantaja çeviriyor

18 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya uzun mamul fiyatları zayıf talep sonucu artış girişimlerinin başarısız olmasıyla geriledi

11 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya'da inşaat demiri fiyatları hafifçe yükseldi ancak zayıf talep artışın sürdürülebilirliğine ilişkin endişe ...

03 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

UMB Steel 700.000 mt kapasiteli Otelu Rosu uzun mamul tesisini yeniden faaliyete geçirme çalışmalarında ilerliyor

02 Eyl | Çelik Haberler

Romanya uzun mamul piyasası düşük stokların satıcılara verdiği destekle yatay

27 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya'da uzun mamul fiyatları yatay, zayıf talep nedeniyle indirimler devam ediyor

20 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Ağustos ayındaki durgunluk tüccarlar üzerinde baskı oluştururken, Romanya'da uzun mamul fiyatları gerilemeyi sürdürdü

13 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya'da uzun mamul fiyatları Ağustos'ta talebin zayıflamayı sürdürmesiyle gevşedi

06 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis