SSAB dünyanın ilk konsept yeşil binasının inşasına katkıda bulunacak

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, sürdürülebilir çelikten yapılacak dünyanın ilk konsept binasının inşası için Finlandiya merkezli yüksek kaliteli modüler bina üreticisi Parmaco ile iş birliğine gittiğini duyurdu.
Bu doğrultuda SSAB’nin bina inşasının tamamında kullanması amacıyla Parmaco’ya üretiminde fosil yakıt kullanılmayan çeliğinden tedarik edeceği belirtildi. Fin şirketin inşaata önümüzdeki yılın başında başlamayı ve aynı yıl içinde tamamlamayı planladığı aktarıldı. Söz konusu projenin kentsel gelişime yönelik artan talebin iklim değişikliğine katkıda bulunmadan karşılanabileceği konusunda örnek teşkil edeceği vurgulandı.