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Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Temmuz ayında aylık %0,8 yükseldi

Perşembe, 05 Eylül 2024 11:25:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesi ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,8 artış gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla avro bölgesinde %2,1 ve AB bölgesinde %1,9 geriledi.

Haziran ayı ile karşılaştırıldığında, Temmuz ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2,8 ve AB ülkelerinde %2,6 artış gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de yatay seyrederken dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro ve AB ülkelerinde %0,1 geriledi. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB bölgesinde %0,1 yükseldi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,1 düşüş kaydederken AB ülkelerinde değişmedi.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %3,6 ile Bulgaristan, %2,9 ile Yunanistan ve %2,7 ile Romanya’da görülürken, %0,9 ile İsveç ve %0,7 ile Finlandiya ve %0,2 ile Avusturya’da düşüş kaydedildi.

2023 yılının Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında, bahsi geçen ayda enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %6,9 ve AB bölgesinde %5,9 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları iki bölgede de %1,2 gerilerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %0,3 ve AB bölgesinde %0,2 arttı. Temmuz ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,0 ve AB bölgesinde %0,9 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,4, AB bölgesinde %1,5 yükseldi.

Temmuz ayında yıllık bazda en büyük artışlar %6,1 ile İrlanda, %2,7 ile Romanya ve %2 ile Portekiz’de kaydedildi. Slovakya, Fransa ve Polonya ise sırasıyla yıllık %18,9, %6,7 ve %6 düşüş kaydetti.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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