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Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Şubat ayında aylık %0,2 yükseldi

Cuma, 04 Nisan 2025 15:25:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları Şubat ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,2 ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,3 artış gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla avro bölgesinde %3 ve AB bölgesinde %3,1 yükseldi.

Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, Şubat ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %0,2 ve AB bölgesinde %0,7 artış kaydetti. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB bölgesinde %0,2 yükselirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları iki bölgede de %0,1 arttı. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları hem avro bölgesinde %0,1 ve AB bölgesinde %0,2 artış gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesi ve AB bölgesinde %0,3 yükseldi.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %9,5 ile Estonya, %4,8 ile Romanya ve %2,5 ile Bulgaristan’da görülürken, %4,9 ile İrlanda, %0,8 ile Fransa ve Slovakya ve %0,5 ile Slovenya’da düşüş kaydedildi.

2024 yılının Şubat ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar iki bölgede de %7,4 artış gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,9 ve AB bölgesinde %1 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,9 ve AB bölgesinde %1 yükseldi. Şubat ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,7 ve AB bölgesinde %2 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,6 ve AB bölgesinde %1,7 büyüme kaydetti.

Şubat ayında yıllık bazda en büyük artışlar %19 ile Bulgaristan, %12,8 ile İrlanda ve %12,7 ile Estonya’da kaydedildi. Lüksemburg, Litvanya ve Fransa ise sırasıyla yıllık %5,6 %1,5 ve %1,4 düşüş kaydetti.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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