Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ocak ayında aylık %0,8 yükseldi

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,8 artış gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla avro ve AB bölgesinde %1,8 yükseldi.

Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, Ocak ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,7 ve AB bölgesinde %1,8 artış kaydetti. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,7, AB bölgesinde %0,6 yükselirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları iki bölgede de %0,6 arttı. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları hem avro bölgesinde ve AB bölgesinde %0,2 artış gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesi ve AB bölgesinde %3 yükseldi.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %6,2 ile İrlanda, %5,4 ile Bulgaristan ve %2,3 ile İsveç’te görülürken, %2,2 ile Portekiz, %0,6 ile Avusturya, %0,5 ile Slovenya ve %0,3 ile Kıbrıs’ta düşüş kaydedildi.

2024 yılının Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %3,5 ve AB bölgesinde %3,3 artış gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,5 ve AB bölgesinde %0,7 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB bölgesinde %1,5 yükseldi. Ocak ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,8 ve AB bölgesinde %1,9 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,6 ve AB bölgesinde %1,7 büyüme kaydetti.

Ocak ayında yıllık bazda en büyük artışlar %14,9 ile İrlanda, %14,4 ile Bulgaristan ve %6,4 ile Danimarka’da kaydedildi. Litvanya, Lüksemburg ve Estonya ise sırasıyla yıllık %5,3 %4,7 ve %4,5 düşüş kaydetti.