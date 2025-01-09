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Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Kasım ayında aylık %1,6 yükseldi

Perşembe, 09 Ocak 2025 11:49:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,6 ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %1,7 artış gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları 2023'ün Kasım ayına kıyasla avro bölgesinde %1,2 ve AB bölgesinde %1,1 geriledi.

Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, Kasım ayında enerji sektöründe fiyatlar iki bölgede de %5,4 artış gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de yatay seyrederken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,2 geriledi ve AB ülkelerinde değişmedi. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları da avro bölgesinde yatay seyretti, AB ülkelerinde ise %0,2 yükseldi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,1 gevşedi ve AB ülkelerinde yatay seyretti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %4,9 ile Bulgaristan, %4,5 ile İrlanda ve %4,2 ile İsveç’te görülürken, %1,4 ile Estonya ve Güney Kıbrıs, %0,5 ile Slovakya ve %0,4 ile Lüksemburg’da düşüş kaydedildi.

2023 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, bahsi geçen ayda enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %5,3 ve AB bölgesinde %4,8 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,3 ve AB ülkelerinde %0,2 gerilerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %0,6 ve AB bölgesinde %0,5 arttı. Kasım ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde iki bölgede de %1,9 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,3, AB bölgesinde %1,5 yükseldi.

Kasım ayında yıllık bazda en büyük artışlar %5,4 ile İrlanda, %3,2 ile Danimarka ve Macaristan’da ve %2 ile Portekiz’de kaydedildi. Slovakya, Lüksemburg ve Fransa’da ise sırasıyla yıllık %18,4, %6,6 ve %5,2 düşüş görüldü.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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