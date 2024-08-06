Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Haziran ayında aylık %0,5 yükseldi

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesi ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,5 artış gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla avro bölgesinde %3,2 ve AB bölgesinde %3,1 geriledi.

Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında, Haziran ayında enerji sektöründe fiyatlar iki bölgede de %1,6 artış gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de %0,1 yükselirken dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yatay seyretti ve AB bölgesinde %0,1 arttı. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB bölgesinde %0,1 yükseldi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,1 artış kaydederken AB ülkelerinde değişmedi.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %2,2 ile Estonia, %1,9 ile İspanya ve Romanya ve %1,8 ile Yunanistan’da görülürken, %1 ile Bulgaristan ve %0,3 ile Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Finlandiya’da düşüş kaydedildi.

2023 yılının Haziran ayı ile karşılaştırıldığında, bahsi geçen ayda enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %9,4 ve AB bölgesinde %8,3 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %2,2 ve AB bölgesinde %2,3 gerilerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %0,4 ve AB bölgesinde %0,1 arttı. Haziran ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,2 ve AB bölgesinde %1,1 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,6, AB bölgesinde %1,7 yükseldi.

Haziran ayında yıllık bazda en büyük artışlar %19,1 ile Lüksemburg, %2,4 ile Portekiz ve %1 ile Çek Cumhuriyeti’nde kaydedildi. Slovakya, Fransa ve Polonya ise sırasıyla yıllık %19, %6 ve %5,7 düşüş kaydetti.