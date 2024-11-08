Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Eylül ayında aylık %0,6 geriledi

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,6 düşüş gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla avro bölgesinde %3,4 ve AB bölgesinde %3,3 geriledi.

Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, Eylül ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,9 ve AB ülkelerinde %1,8 düşüş gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,1 düşüp AB ülkelerinde yatay seyrederken dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,2 ve AB ülkelerinde %0,1 arttı. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları da iki bölgede de %0,2 yükseldi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde değişmezken AB ülkelerinde %0,1 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %4,8 ile İrlanda, %1 ile Finlandiya ve %0,7 ile Yunanistan’da görülürken, %3,6 ile Estonya ve %2,4 ile İspanya ve %2,2 ile Romanya’da düşüş kaydedildi.

2023 yılının Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, bahsi geçen ayda enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %11,6 ve AB bölgesinde %10,6 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,7 ve AB ülkelerinde %0,8 gerilerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %0,5 ve AB bölgesinde %0,3 arttı. Eylül ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,5 ve AB bölgesinde %1,1 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,3, AB bölgesinde %1,5 yükseldi.

Eylül ayında yıllık bazda en büyük artışlar %2,8 ile İrlanda, %1 ile Portekiz’de ve %0,6 ile Çek Cumhuriyeti ve Malta’da kaydedildi. Slovakya, Lüksemburg ve Letonya’da ise sırasıyla yıllık %18,5, %9,9 ve %7,4 düşüş kaydetti.