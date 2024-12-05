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Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ekim ayında aylık %0,4 yükseldi

Perşembe, 05 Aralık 2024 10:57:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,4 artış gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla avro bölgesinde %3,2 ve AB bölgesinde %3 geriledi.

Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, Ekim ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,4 ve AB ülkelerinde %1,1 artış gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de yatay seyrederken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB ülkelerinde %0,3 yükseldi. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları da iki bölgede de %0,2 yükseldi. Ara malların fiyatları iki bölgede %0,1 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %1 ile Estonya ve İtalya, %0,9 ile Fransa ve %0,8 ile İsveç’te görülürken, %2,9 ile Bulgaristan ve %2 ile Slovakya ve %1,5 ile Romanya’da düşüş kaydedildi.

2023 yılının Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, bahsi geçen ayda enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %11,2 ve AB bölgesinde %10,2 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,5 ve AB ülkelerinde %0,6 gerilerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %0,7 ve AB bölgesinde %0,4 arttı. Ekim ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,8 ve AB bölgesinde %1,7 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,3, AB bölgesinde %1,5 yükseldi.

Eylül ayında yıllık bazda en büyük artışlar %0,8 ile Çek Cumhuriyeti, %0,7 ile Malta’da ve %0,4 ile İsveç’te kaydedildi. Slovakya, Lüksemburg ve Fransa’da ise sırasıyla yıllık %20,4, %6,4 ve %5,7 düşüş görüldü.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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