Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Aralık’ta aylık %0,4 artış kaydetti

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,4 artış gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları 2023’ün Aralık ayına kıyasla avro bölgesinde yatay seyrederken, AB bölgesinde %0,1 yükseldi.

Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, Aralık ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,4, AB ülkelerinde %1,3 artış gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de %0,1 yükselirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB ülkelerinde %0,2 arttı. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları iki bölgede de değişmedi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,1 yükseldi ve AB ülkelerinde yatay seyretti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %5,1 ile Bulgaristan, %2,4 ile Hırvatistan ve %1,5 ile Slovakya’da görülürken, %1,5 ile İrlanda, %1,3 ile Romanya ve %0,4 ile Hollanda’da düşüş kaydedildi.

2023 yılının Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, bahsi geçen ayda enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,7 ve AB bölgesinde %1,4 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları iki bölgede de %0,1 artış gösterirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB bölgesinde %0,8 arttı. Aralık ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %2, AB ülkelerinde ise %1,9 yükseldi. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,4, AB bölgesinde %1,6 artış kaydetti.

Aralık ayında yıllık bazda en büyük artışlar %11,1 ile İrlanda, %6,6 ile Bulgaristan ve %4,7 ile Danimarka’da kaydedildi. Slovakya, Lüksemburg ve Fransa’da ise sırasıyla yıllık %17, %4,2 ve %3,8 düşüş görüldü.