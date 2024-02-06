Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Aralık ayında aylık %0,8 düştü

Salı, 06 Şubat 2024 11:51:20 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları geçen yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,8 ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,9 düşüş gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayına kıyasla avro bölgesinde %10,6 ve AB bölgesinde %10 geriledi.

Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, Aralık ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %2,3 ve AB bölgesinde %2,4 düşüş gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de yatay seyrederken dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde değişmedi ve AB bölgesinde %0,1 düştü. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları hem avro hem de AB bölgesinde %0,1 artış gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesi ve AB bölgesinde sırasıyla %0,3 ve %0,4 geriledi.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %1 ile Yunanistan, %0,5 ile Belçika ve %0,3 ile Kıbrıs ve Bulgaristan’da görülürken, %12 ile İrlanda, %1,8 ile Hollanda ve %1,4 ile Estonya’da düşüş kaydedildi.

2022 yılının Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, geçtiğimiz yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %27,5 ve AB bölgesinde %25,6 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %4,9 ve AB bölgesinde %5 gerilerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %3 ve AB bölgesinde %2,4 arttı. Aralık ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %3,2 ve AB bölgesinde %3 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de %2,8 yükseldi.

Kasım ayında yıllık bazda en büyük artışlar %20,2 ile Lüksemburg, %13,3 ile Slovakya ve %2 ile Slovenya’da kaydedildi. İrlanda, İtalya ve Bulgaristan ise sırasıyla yıllık %43,5 %20,5 ve %19,8 düşüş kaydetti.