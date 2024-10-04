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Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Ağustos ayında aylık %0,6 yükseldi

Cuma, 04 Ekim 2024 12:37:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre, sanayi üretici fiyatları bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,6, Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,4 artış gösterdi. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla avro bölgesinde %2,3 ve AB bölgesinde %2,1 geriledi.

Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında, Ağustos ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,9 ve AB ülkelerinde %1,1 artış gösterdi. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,1, AB ülkelerinde %0,2 yükselirken dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yatay seyretti ve AB ülkelerinde %0,1 geriledi. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları da avro bölgesinde değişmezken AB bölgesinde %0,1 yükseldi. Ara malların fiyatları iki bölgede de %0,1 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %2,2 ile Estonya, %1,7 ile Yunanistan ve %1,5 ile İspanya’da görülürken, %3,8 ile İrlanda ve %1,7 ile Litvanya ve %1,6 ile Romanya’da düşüş kaydedildi.

2023 yılının Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında, bahsi geçen ayda enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %7,7 ve AB bölgesinde %7 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları iki bölgede de %0,8 gerilerken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde yıllık %0,3 ve AB bölgesinde %0,1 arttı. Ağustos ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %1,1 ve AB bölgesinde %1 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,4, AB bölgesinde %1,7 yükseldi.

Ağustos ayında yıllık bazda en büyük artışlar %2,8 ile Romanya, %1,9 ile Bulgaristan ve Portekiz’de ve %1,7 ile Estonya’da kaydedildi. Slovakya, Lüksemburg ve Fransa ise sırasıyla yıllık %18,3, %6,9 ve %6,3 düşüş kaydetti.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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