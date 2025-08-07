Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları 2025’in Haziran ayında %0,6 artış kaydetti

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,8 ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,7 artış kaydetti. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla iki bölgede de %0,6 yükseldi.

Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında, Haziran ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %3,2 ve AB bölgesinde %2,4 yükseldi. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,1 ve AB bölgesinde %0,2 yükselirken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları iki bölgede de %0,1 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları iki bölgede de %0,2 yükseldi. Ara malların fiyatları ise yine aynı bölgelerde %0,2 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek oranlı artışlar %3,1 ile İspanya, %2,2 ile İtalya ve %1,7 ile Portekiz’de görülürken, %3,8 ile Estonya, %2,8 ile İrlanda ve %1,4 ile İsveç’te düşüş kaydedildi.

2024 yılının Haziran ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %0,1 ve AB ülkelerinde %0,9 düşüş gösterdi. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,1 düşüp AB ülkelerinde %0,1 artarken, dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,5 ve AB bölgesinde %1,3 yükseldi. Haziran ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %2 ve AB bölgesinde %2,2 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları iki bölgede de %1,7 büyüme kaydetti.

Bahsi geçen ayda yıllık bazda en büyük artışlar %8,4 ile Bulgaristan, %5 ile Yunanistan ve %3,9 ile İtalya’da kaydedildi. Estonya %5,2, Litvanya %2,9 ve Portekiz %2,8 düşüş kaydetti.