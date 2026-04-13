 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Swiss...

Swiss Steel, Helgoland’daki batı iskelesinin yeniden inşası için inşaat demiri tedarik etti

Pazartesi, 13 Nisan 2026 11:03:21 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group, önemli bir kıyı koruma projesi kapsamında Helgoland adasındaki batı iskelesinin yeniden inşası için 2.500 mt korozyona dayanıklı inşaat demiri tedarik ettiğini açıkladı.

Swiss Steel Group’un Top12 kalite yaklaşık 2.500 mt inşaat demirinin, Helgoland’daki Güney Limanı’nın batı duvarının yenilenmesinde kullanıldığı belirtildi. 563 metre uzunluğundaki batı iskelesinin, Alman Körfezi’nde yer alan ada için kritik altyapı olarak kabul edilen limanı koruyan bir yapı olduğu ifade edildi.

Deniz koşulları için geliştirilen korozyona dayanıklı çelik

Top12 kalite inşaat demirinin, yüksek klorür seviyelerine maruz kalan ortamlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirildiği belirtildi. Söz konusu ürünün, geleneksel inşaat demirine kıyasla klorür kaynaklı korozyona karşı çok daha yüksek direnç sunduğu ve bu sayede:

  • Sıçrama bölgeleri
  • Gelgit alanları
  • Deniz altyapısı gibi uygulamalar için uygun olduğu ifade edildi. 

Bu dayanıklılığın, zorlu deniz koşullarına maruz kalan kıyı koruma yapıları açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Üretim grup içi tesislerde gerçekleştirildi

Top12 üretiminin Swiss Steel Group bünyesindeki farklı tesislerde gerçekleştirildiği bildirildi. Kütüklerin Siegen’deki Deutsche Edelstahlwerke tesisinde eritildiği, İsviçre’deki Steeltec tesisinde sıcak haddeleme işleminin yapıldığı ve son işlemlerin Hagen tesisinde gerçekleştirilerek malzemenin asitleme ve kangal işleme süreçlerinden geçtiği ifade edildi.

Helgoland projesinde ayrıca çevresel etkiyi azaltmak amacıyla klinker oranı düşürülmüş beton kullanıldığı belirtildi. Top12 kalite inşaat demirinin elektrik ark ocağı yöntemiyle üretildiği ve bu sayede geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla karbon emisyonunu azalttığı ifade edildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler İsviçre Avrupa Birliği Çelik Üretimi Swiss Steel Group 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis