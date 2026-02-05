Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları 2025’in Aralık ayında %0,3 düşüş kaydetti

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretici fiyatları 2025’in Aralık ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,3, Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) ise %0,4 azaldı. Aynı ayda sanayi üretici fiyatları 2024 yılının Aralık ayına kıyasla avro bölgesinde %2,1, AB ülkelerinde %1,9 düştü.

Kasım ayı ile karşılaştırıldığında Aralık ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %1,2, AB bölgesinde %1,3 azaldı. Sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %0,1 düşerken, AB bölgesinde %0,1 arttı. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları her iki bölgede de %0,2 yükseldi. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde ve AB’de %0,2 azaldı. Ara malların fiyatları ise her iki bölgede de %0,3 arttı.

Söz konusu ayda aylık bazda en büyük düşüşler %3 ile Estonya, %2,8 ile İrlanda ve %1,9 ile Danimarka’da kaydedilirken, en yüksek artışlar %1,4 ile Bulgaristan, %0,5 ile Portekiz ile %0,4 ile Belçika ve Romanya’da görüldü.

2024 yılının Aralık ayı ile karşılaştırıldığında 2025’in yılın aynı ayında enerji sektöründe fiyatlar avro bölgesinde %8,8, AB ülkelerinde %7,7 azaldı. Ara malların fiyatları avro bölgesinde %0,8, AB ülkelerinde %0,6 arttı. Dayanıklı tüketim mallarının fiyatları avro bölgesinde %2, AB ülkelerinde %1,7 yükseldi. Aralık ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %0,9, AB bölgesinde %1 artış gösterirken, sermaye mallarının fiyatları avro bölgesinde %1,7, AB ülkelerinde %1,6 büyüme kaydetti.

Bahsi geçen ayda yıllık bazda en büyük düşüşler %5,6 ile Lüksemburg, %4,9 ile İrlanda ve %3,7 ile Portekiz’te görülürken, en yüksek artışlar %9,8 ile Bulgaristan, %6,6 ile Romanya ve %1,3 ile İsveç’te kaydedildi.