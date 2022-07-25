﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Asil Çelik yüksek vasıflı çelik üretim tesisini devreye aldı

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 14:38:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Asil Çelik yüksek vasıflı çelik yelpazesini genişletmek amacıyla kurulan yeni tesisini devreye aldığını açıkladı.

Şirket 150 milyon $’ı aşan yatırımla kurulan dövme ve talaşlı mekanik işleme tesisinde yüksek vasıflı çelikler, paslanmaz ve takım çelikleri üretimi gerçekleştirecek. Tesis 60.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak.      

Asil Çelik ayrıca çelikhane performansını artırmak ve paslanmaz çelik üretimi gerçekleştirmek amacıyla vakum altında gaz alma ve karbon giderme üniteleri inşa edecek, çevre ve altyapı yatırımları gerçekleştirecek.

Üretici yatırımlarıyla yılda 100 milyon $’lık ithalatı ikame edecek ve 100 kişi için ek istihdam sağlayacak.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları düştü

26 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 29. Hafta

21 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları düşmeye devam ediyor

20 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları düştü

19 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Hint Jindal Stainless ulusal demir yolu işletmecisine paslanmaz çelik tedarik edecek

19 Tem | Çelik Haberler

AB’nin yeni kota döneminde Türkiye için ayırdığı inşaat demiri kotası tükendi

14 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 28. Hafta

14 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe geriledi

13 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Outokumpu uzun mamul biriminin büyük kısmını Marcegaglia’ya devredecek

13 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 27. Hafta

07 Tem | Yassı Ürünler ve Slab