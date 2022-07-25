Asil Çelik yüksek vasıflı çelik üretim tesisini devreye aldı

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 14:38:22 (GMT+3) | İstanbul

Asil Çelik yüksek vasıflı çelik yelpazesini genişletmek amacıyla kurulan yeni tesisini devreye aldığını açıkladı.

Şirket 150 milyon $’ı aşan yatırımla kurulan dövme ve talaşlı mekanik işleme tesisinde yüksek vasıflı çelikler, paslanmaz ve takım çelikleri üretimi gerçekleştirecek. Tesis 60.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak.

Asil Çelik ayrıca çelikhane performansını artırmak ve paslanmaz çelik üretimi gerçekleştirmek amacıyla vakum altında gaz alma ve karbon giderme üniteleri inşa edecek, çevre ve altyapı yatırımları gerçekleştirecek.

Üretici yatırımlarıyla yılda 100 milyon $’lık ithalatı ikame edecek ve 100 kişi için ek istihdam sağlayacak.