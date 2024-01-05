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Arjantin’in araç üretimi Aralık ayında %34,6 düştü

Cuma, 05 Ocak 2024 11:01:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi geçtiğimiz yılın Araklık ayında aylık %34,6 ve yıllık %0,4 düşüşle 36.973 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %28,2 ve yıllık %3,5 düşüşle 21.810 adet seviyesine indi.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları Kasım ayına kıyasla %15,6 ve yıllık %25,2 düşüşle 25.072 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan 2023 yılında araç üretimi yıllık %13,7 artışla 610.715 adet seviyesine çıktı.

Aynı yılda araç ihracatı yıllık %1,1 artışla 325.894 adet ve yerel satışlar da yıllık %8,2 artışla 406.940 adet oldu.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv Üretim 

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