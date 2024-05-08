Arjantin’in araç üretimi Nisan ayında geriledi

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 09:10:56 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 43.159 adede kıyasla ve yıllık %21 düşüşle 42.974 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %12,2 ve yıllık %32,9 düşüşle 20.611 adet seviyesine indi.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları Mart ayına kıyasla %25,6 ve yıllık %33,6 düşüşle 22.450 adet seviyesinde kaydedildi.

ADEFA Başkanı Martin Zappa, otomotiv sektörü yavaşça ülke ekonomisine uyum sağladığı için Nisan ayında görülen zayıf performansın beklentiler dahilinde olduğunu belirtti. Zappa’nın ifadelerine göre sektör iç ve dış piyasa satışlarını artırmak için hükümet yetkilileriyle birlikte çalışıyor.