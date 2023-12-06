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Arjantin’in araç üretimi Kasım ayında arttı

Çarşamba, 06 Aralık 2023 10:13:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %8,9 ve yıllık %6 artışla 56.569 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %6,4 artış ve yıllık %3,1 düşüşle 30.397 adet seviyesine indi.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları Ekim ayına kıyasla %27,1 ve yıllık %15,6 düşüşle 29.715 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk 11 ayında araç üretimi yıllık %14,8 artışla 573.742 adet seviyesine çıktı.

Aynı dönemde araç ihracatı yıllık %1,5 artışla 304.084 adet ve yerel satışlar da yıllık %11,4 artışla 381.868 adet oldu.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv Üretim 

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