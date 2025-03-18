 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Arjantin...

Arjantin yeni boru hattına sağlanacak fonu onayladı

Salı, 18 Mart 2025 10:32:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin hükümeti, yerel petrol şirketi YPF’nin Vaca Muerta kayaç gazı rezervi ile Rio Negro limanını bağlamak için inşa edeceği boru hattı için devlet tarafından sağlanacak fonu onayladı.

Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo’ya göre 3 milyar $’lık yatırım sayesinde ülkenin yıllık petrol ihracatı 15 milyar $’ın üzerine çıkacak.

Shell, Chevron, Vista ve Pan American Energy ile ortaklık yapan YPF, bahsi geçen proje ve Vaca Muerta yatağındaki diğer projelerle birlikte Arjantin’i net enerji ihracatçısı hâline getirmeyi amaçlıyor.

Çapı 30 inç ve kalınlığı 18 cm olan 437 km’lik boru hattının inşaatında 150.000 mt çelik levha kullanılacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Arjantin Güney Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye'de Asya çıkışlı levha teklifleri artış kaydetse de hâlen cazip

18 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’da kalın levha ihracatı Şubat’ta yükseldi

18 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ihracatı Ocak’ta aylık %18,9 geriledi

18 Mar | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları düştü

17 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ocak ayında aylık %8,5 düştü

17 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 11. Hafta, 2025

13 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya ile Arjantin arasında 600 km’lik doğal gaz boru hattı inşa edilecek

13 Mar | Çelik Haberler

AB kota tonajlarını indirdi, bazı ürün kotalarına üst sınır getirdi

11 Mar | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları vadeli fiyatların düşmesiyle gevşedi

10 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Bayi Steel levha üretimi için sürekli döküm hattı yatırımı yapacak

10 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis