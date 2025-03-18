Arjantin yeni boru hattına sağlanacak fonu onayladı

Arjantin hükümeti, yerel petrol şirketi YPF’nin Vaca Muerta kayaç gazı rezervi ile Rio Negro limanını bağlamak için inşa edeceği boru hattı için devlet tarafından sağlanacak fonu onayladı.

Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo’ya göre 3 milyar $’lık yatırım sayesinde ülkenin yıllık petrol ihracatı 15 milyar $’ın üzerine çıkacak.

Shell, Chevron, Vista ve Pan American Energy ile ortaklık yapan YPF, bahsi geçen proje ve Vaca Muerta yatağındaki diğer projelerle birlikte Arjantin’i net enerji ihracatçısı hâline getirmeyi amaçlıyor.

Çapı 30 inç ve kalınlığı 18 cm olan 437 km’lik boru hattının inşaatında 150.000 mt çelik levha kullanılacağı tahmin ediliyor.