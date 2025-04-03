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Arjantin yeni boru hattı projesinin detaylarını açıkladı

Perşembe, 03 Nisan 2025 10:26:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantinli petrol şirketi YPF, yakın zamanda 3 milyar $’lık fon alan Vaca Muerta Sur (VMOS) boru hattı projesinin ikinci kısmının inşaatına dair detayları paylaştı.

Boru hattı, Vaca Muerta’daki kayaç gazı ve petrol rezervlerini Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Punta Colorada’ya bağlayacak. Bu altyapı geliştirmesiyle birlikte ülkenin yıllık petrol ve doğal gaz ihracatının 15 milyar $’a çıkacağı öngörülüyor.

Projenin 130 km uzunluğundaki ilk kısmının 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanırken, 473 km’lik ikinci kısım 2026’nın ikinci yarısında bitirilecek.

Boruların tedarikini Techint group iştiraki gerçekleştirecek. API 5L X70 kalite levhaların duvar kalınlığı 17,5 mm’ye kadar olacak. Projenin ikinci kısmında yaklaşık 150.000 mt levha kullanılması bekleniyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Arjantin Güney Amerika 

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