ArcelorMittal’in İspanya’daki tesislerini karbondan arındırma planı hükümetin mali desteğiyle hız kazandı

Perşembe, 02 Haziran 2022 12:29:35 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel çelik devi ArcelorMittal şirketin İspanya'da bulunan Asturias ve Sestao tesislerinin karbondan arındırılmasına yönelik mali destek için İspanya hükümetiyle bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Hükümetin “İyileştirme ve Dayanıklılık Planının” bir parçası olan finansman, şirketin Avrupa’da karbon emisyonlarını azaltma hedefi için önem taşıyan Gijón’da bir elektrik ark ocağı ve doğrudan indirgeme tesisinin kurulmasında kullanılacak..

ArcelorMittal’in CEO’su Aditya Mittal, “Geçtiğimiz yıl ArcelorMittal Sestao’nun Gijón’da dünyanın ilk tam kapsamlı, sıfır karbon emisyonlu çelik tesisi olmasını sağlayacak olan 1,1 milyon mt kapasiteli hibrit elektrik ark ocağı ile 2,3 milyon mt kapasiteli yeşil hidrojen doğrudan indirgeme birimi kurma planımızı açıkladık. İspanya hükümetiyle bu hafta imzaladığımız anlaşma projenin bir sonraki aşamasına geçmek için ihtiyaç duyduğumuz finansmanın bir kısmını karşılıyor,” şeklinde konuştu.