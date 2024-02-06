ArcelorMittal’in Acciaierie d'Italia’nın dışardan yönetilmesine ilişkin itirazı reddedildi

Salı, 06 Şubat 2024 15:21:37 (GMT+3) | Brescia

Yerel basında çıkan haberlere göre Milano mahkemesi çelik üreticisi ArcelorMittal’in İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’nın (ADI) dışardan yönetilmesine ilişkin itirazını reddetti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ArcelorMittal’in şirketteki hisselerini elden çıkarma kararı almasının ardından Taranto’da bulunan Acciaierie d’Italia’nın dışardan yönetilmesine karar verilmişti.

Kararını değiştiren ArcelorMittal şirketin azınlık hissedarı olmak veya hisselerini başka bir yatırımcıya satmak istediğini bildirerek temyize gitmişti. Ancak İtalya hükümeti dışardan yönetime yönelik işlemleri sürdürdü. Ayrıca bu karar ortakların şirketin mülkiyetine ilişkin bir anlaşma yapmasının önünü kesmiyor.