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ArcelorMittal CLN, AcierPlus şirketindeki %70’lik hissesini sattı

Pazartesi, 27 Haziran 2022 12:13:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ArcelorMittal Distribution Solutions Italia (AMDSI) ile İtalya’da bulunan CLN Group’un ortak girişimi olan İtalya merkezli distribütör ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia (ArcelorMittal CLN), Fransız AcierPlus s.a.s. şirketindeki %70’lik hissesini 21 Haziran 2022 tarihinde sattığını açıkladı.

ArcelorMittal CLN %70’lik hissesinin %45’ini AcierPlus’ın CEO’su olan ve şirkette halihazırda %30 hisseye sahip Angelo Cazzolla’ya, kalan %25’lik hissesini ise CLN Group’a bağlı olan MA S.r.l. şirketine sattığını duyurdu.

AcierPlus s.a.s. Fransız bir ortak girişim şirketi ve Hericourt ile Ancenis bölgelerinde iki adet operasyon sahasına sahip. Şirket çelik ürünleri üzerinde çoğunlukla kesme, biçimlendirme ve kaynaklama işlemleri yaparken, şirketin müşterileri çoğunlukla kaldırma sistemleri, demir yolu ve inşaat ekipmanları pazarlarında faaliyet gösteriyor.

Öte yandan ArcelorMittal CLN, otomotiv ile ev aletleri endüstrilerinin yanı sıra, inşaat sektörü ve genel sanayinin ihtiyaçlarını tedarik ediyor.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım ArcelorMittal 

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