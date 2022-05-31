İtalya hükümeti Acciaierie d'Italia’nın devralımını iki yıl erteleyecek

Salı, 31 Mayıs 2022 12:26:53 (GMT+3) | Brescia

Invitalia, ArcelorMittal ve Ilva yetkilileri arasında Acciaierie d'Italia’nın kamu hisselerinin 31 Mayıs’ta %38’den %60’a çıkmasını sağlayacak anlaşmanın uygulanması 2024’e ertelenecek. Bu gelişme, Ilva yetkililerinin geçtiğimiz hafta İtalya parlamentosundaki konuşmasının ardından öngörülüyordu ve birkaç gün önce İtalya Ekonomik Gelişme Bakanı Giancarlo Giorgetti tarafından doğrulandı. Giorgetti sendikacılarla gerçekleştirdiği bir görüşmede, “Hükümet ile ArcelorMittal arasındaki anlaşma uzatılacak, belirli kısımlarında yeni koşullara göre gerekli değişiklikler yapılacak fakat taslak değişmeyecek. Taranto tesisleri hakkında ne yazık ki yargının bunlara el konulmasına karar verdiği oldukça karışık bir adli durum söz konusu. Bu kararın sebepleri hala açıklanmadı,” şeklinde konuştu. Giorgetti bu konuşmasında, Taranto’da kirlilik yaratan tesislerin 2020 yılının Aralık ayında imzalanan yatırım anlaşmasının koşullarından birine göre mahkemece el konulmasından bahsediyordu. Bu yılın Mayıs ortasında Taranto savcıları, Ilva yetkililerinin avukatlarının 30 Mayıs’ta el konulan tesislerin serbest bırakılması talebine olumsuz yanıt verdi. Jüri bu konu hakkındaki görüşlerini hala açıklamadı.

Invitalia'nın Acciaierie d'Italia’daki hissesinin %60’a yükselmesiyle beraber, Invitalia’nın 680 milyon €’luk ödemesinin son tarihi uzatıldı. Bu durum Invitalia’nın, şu anda Ilva’ya ait oldukları için kirada olan tesisleri almasına imkan sağlayacak. Anlaşmanın endüstriyel koşulları muhtemelen değişmeyecek ancak gerçekleşmesi için beklenecek ekstra süre, endüstriyel plan için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak. Anlaşmanın ertelenmesine yönelik imzanın bugün atılması bekleniyor.