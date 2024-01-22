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ArcelorMittal Acciaierie d'Italia’nın mülkiyetine ilişkin kararını değiştirdi

Pazartesi, 22 Ocak 2024 14:38:03 (GMT+3)   |   Brescia
       

Yerel basında çıkan haberlere göre çelik üreticisi ArcelorMittal, Acciaierie d’Italia’nın mülkiyetine ilişkin kararını değiştirerek şirketin azınlık hissedarı olmak istediğini açıkladı.

ArcelorMittal’in CEO'su Aditya Mittal İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye gönderdiği mektupta, “İtalya hükümeti bu önemli varlıkla ilgili nihai karar verene kadar teknik ve endüstriyel bilgi birikimimizi sunabilmek için azınlık hisseyle stratejik ortak olmaya hazırız,” dedi ve alternatif olarak hisselerini son yatırımlarının değerine eşit bir fiyattan başka bir yatırımcıya satabileceklerini de sözlerine ekledi.

Ancak bu öneri için çok geç olabilir. Şirketin en azından şimdilik dışarıdan kontrol edileceğini belirten İtalya İşletme Bakanı Adolfo Urso ortaklar arasında bir anlaşma yapılmasının önünü kesmedi.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım ArcelorMittal 

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