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ArcelorMittal ve Zeleros hyperloop teknolojisi için çelik kalitelerini test ediyor

Perşembe, 29 Eylül 2022 11:23:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, hem toplu taşıma hem de ürün nakliyatı için kullanılan ultra yüksek hızlı ulaşım sistemi olan hyperloop teknolojisinde kullanılmak üzere çelik kalitelerini analiz etmek için İspanya merkezli Zeleros Hyperloop ile test çalışmaları yaptığını açıkladı.

Şirketler ArcelorMittal’in İspanya’da bulunan Demir Yolu Merkezi’nde bazı çeliklerin ultra yüksek hız koşullarında nasıl performans gösterdiğini test etmek için yeni, benzersiz bir ultra yüksek hızlı test tesisi inşa etti. Testlerin sonucunda güvenlik, enerji verimliliği, maliyet ve ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak hyperloop teknolojisinde kullanılacak en iyi çeliklerin seçilmesi için veri elde edilecek.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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