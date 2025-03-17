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ArcelorMittal ve Siemens Energy karbondan arındırma konusunda ortaklık kuruyor

Pazartesi, 17 Mart 2025 11:19:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Europe - Flat Products, enerji geçiş altyapısına yönelik yüksek kaliteli çelik çözümleri konusunda Almanya merkezli Siemens Energy ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre enerji talebi, Asya ve dünyanın güneyindeki ekonomik büyüme tarafından yönlendiriliyor ve veri ile yapay zekadaki patlama, dünya çapında enerji ihtiyaçlarını artırıyor.

Siemens Energy’nin Genel Müdürü Andreas Konschak, “İhtiyacımız olan çeliğin mükemmel manyetik geçirgenliğe, güçlü ısı iletkenliğine, çok düşük enerji kaybına ve geniş bir kaplama portföyüne sahip olması gerekiyor. ArcelorMittal, ihtiyacımız olan tüm kaliteleri ve kaplamaları tedarik edebiliyor ve şirketin Ar-Ge ekipleri silisli çeliği daha verimli hale getirmek için devamlı yeni çözümler üzerinde çalışıyor. ArcelorMittal France’in Mardyck’te kuracağı yıllık 300.000 mt kapasiteli silisli çelik üretim tesisinin devreye girmesi, Siemens Energy’nin Erfurt’ta süregelen büyüme ve geliştirme fırsatlarını desteklemek için tedarik güvencesi sağlayacak,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 

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