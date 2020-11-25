ArcelorMittal Tubarão neredeyse tam kapasiteyle faaliyet gösteriyor

Çarşamba, 25 Kasım 2020 11:48:59 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal Brazil’in uzun mamul birimi ArcelorMittal Tubarão’nun CEO’su Benjamin Baptista, tesisin tam kapasiteye yakın bir seviyede faaliyet gösterdiğini söyledi.

Baptista, bu başarının, yerel inşaat sektöründeki hareketlilik ve Brezilya’nın önderliğinde uygulanan altyapı programı sayesinde gerçekleştiğini belirtti. ArcelorMittal Brazil, artan uzun mamul talebini karşılamanın yanı sıra, 2021’e kadar100 satış noktası açarak son tüketiciye çelik satmayı planlıyor.

Şirket şimdiye kadar konsept dükkan adıyla bilinen 11 adet küçük dükkan açtı ve bu dükkanlarda, küçük ölçekli müşterilere 500 farklı çelik ürünü satıyor.

Ekim ayının sonunda 3 No’lu yüksek fırınını yeniden üretime başlatmasının ardından şu anda üç yüksek fırınla faaliyet gösteren Tubarão tesisi, yıllık 2,8 milyon mt kapasiteye sahip.