ArcelorMittal Sestao elektrik ark ocağının yeniden devreye alınma zamanını erteledi

Perşembe, 01 Eylül 2022 15:12:43 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu İspanya merkezli ArcelorMittal Sestao, Acería Compacta de Bizkaia tesisinde bulunan elektrik ark ocağının yeniden devreye alınma zamanını bir sonraki duyuruya kadar erteledi.

Elektrik ark ocağı Ağustos ayının ortasında bakım çalışmaları için askıya alınmıştı ve bu hafta yeniden devreye alınması planlanıyordu. Erteleme kararı, küresel belirsizlikten dolayı birçok şirketin faaliyetlerinin yavaşlaması sonucunda zayıflaması beklenen çelik talebi, işletme maliyetlerini karşılayamayacak kadar düşük satış fiyatları ve yüksek ithalat nedeniyle alındı. Yüksek enerji maliyetlerinin de başlıca faktör olmasa da bu kararı desteklediği anlaşılıyor.