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ArcelorMittal Rio Grande do Sul eyaletinde tesis kurmak için niyet protokolü imzaladı

Çarşamba, 23 Aralık 2020 10:29:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal Gonvarri Brasil ile Gonvarri Steel Services şirketlerinin ortak girişimi olan ArcelorMittal Gonvarri Brasil, Brezilya’nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde bir tesis kurmak için niyet protokolü imzaladı.

Rio Grande do Sul hükümetine göre, ArcelorMittal’in Glorinha şehrinde bir tesis inşa etmesi bekleniyor. Şirket, 100 kişilik istihdam yaratmak için 2022’ye kadar 52,5 milyon BRL (10,1 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor.

Hükümet, söz konusu tesisin inşasının karşılığında ArcelorMittal’i ICSM vergisinden muaf tutacak.

ArcelorMittal Gonvarri Brasil, Paraná eyaletinin Araucaria bölgesinde ve São Paulo eyaletinin Hortolandia bölgesinde tesisleri olan bir çelik servis merkezi.


Etiketler: ArcelorMittal  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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